Covid-19 a Città di Castello:  Bacchetta “per il terzo giorno consecutivo ieri abbiamo avuto più guariti, 17, che nuovi positivi, 14”. Le scuole continueranno a essere chiuse, ci saranno maggiori controlli, è fondamentale continuare a rispettare tutte le regole”

“Per il terzo giorno consecutivo ieri abbiamo avuto più guarigioni, 17, che nuovi casi di positività, 14”. Lo comunica oggi il sindaco Luciano Bacchetta, osservando come “ci siano segnali incoraggianti di miglioramento della situazione, che vanno comunque presi con la dovuta cautela, anche perché il numero dei nuovi positivi continua a essere consistente”. “La settimana che si apre sarà ancora all’insegna di restrizioni importanti per Città di Castello e l’Alta Valle del Tevere, perché le percentuali di contagio registrate dall’Usl Umbria 1 sono ancora alte al punto che la Regione ha prorogato fino al 6 aprile la chiusura di tutte le scuole”, ricorda il primo cittadino, ribadendo “l’auspicio che i dati possano continuare a migliorare e permettere così di riaprire quanto prima almeno i servizi per l’infanzia e le scuole primarie”.

“Abbiamo di fronte a noi l’imminente partenza della campagna di vaccinazione di massa, grazie anche alla maggiore disponibilità di dosi che è stata preannunciata dalle autorità competenti, per cui abbiamo la responsabilità di fare un ulteriore sforzo per rispettare le regole, nella prospettiva ormai concreta di poter uscire dall’emergenza grazie alla progressiva immunizzazione della popolazione di cui in Umbria speriamo venga garantita la massima rapidità”, sottolinea Bacchetta. In questo contesto il sindaco fa presente che “ci saranno maggiori controlli anche a Città di Castello, per garantire che vengano osservate le prescrizioni e non ci siano assembramenti nei luoghi pubblici”. “La Polizia Municipale lavorerà in sinergia con tutte le forze dell’ordine presenti nel territorio per far rispettare le regole”, evidenzia Bacchetta, nel ringraziare “i tutori della legge per l’azione difficile che esercitano costantemen

