Castello Cambia “la campagna vaccinale deve progredire, predisporre liste di attesa per chi vuole vaccinarsi”

“Non possiamo permetterci esitazioni, la campagna vaccinale deve andare avanti. Occorre subito predisporre delle liste d’attesa trasparenti per chi vuole vaccinarsi, evitando lo spreco delle dosi di chi rinuncia”. È la proposta dei consiglieri Emanuela Arcaleni e Vincenzo Bucci (Castello Cambia), ricordando come “oggi moltissimi cittadini vorrebbero vaccinarsi, anche con Astrazeneca, ma non possono farlo, perché manca la possibilità di prenotarsi, neppure a fronte delle tante rinunce. Le polemiche di queste ultime ore tra le categorie professionali per accedere alla vaccinazione peggiorano, se possibile, le cose. Le priorità non possono essere dettate da altro che non sia una valutazione seria dei rischi delle varie categorie”



“Intanto, per tutti i cittadini che possono utilizzare Astrazeneca, perché – si chiede Arcaleni – non permettere anche in Umbria una prenotazione che crei una lista di attesa ufficiale e trasparente in cui il servizio possa attingere ogni giorno? A tutt’oggi non si sa bene come funzioni e come si possa usufruire delle dosi inutilizzate: chi viene chiamato? Come? Con quali criteri? Da una lista di attesa volontaria, in cui ogni cittadino può vedere la propria posizione, avremmo molti benefici: non solo potremmo utilizzare tutte le dosi, ma potremmo contare sull’effetto dimostrativo di molte più persone che, confidando nella scienza, possono trascinarne altre.”

“Inoltre, ancora oggi, ci sono soggetti fragili che non sanno quando potranno ricevere il vaccino per loro migliore, che non è detto sia Astrazeneca: per questi soggetti le autorità sanitarie devono urgentemente decidere quando e con quale vaccino proteggerli”- aggiunge il capogruppo Vincenzo Bucci”

Anche in questo modo potremmo accelerare la vaccinazione di massa, che è il solo strumento che potrà portarci fuori da questa situazione il prima possibile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati