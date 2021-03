Strade comunali: Gasperi del Gruppo Misto su interventi di migliori

Marco Gasperi, capogruppo del Gruppo Misto, ha presentato nel consiglio comunale di lunedì 15 marzo 2021, un’interrogazione sulla manutenzione di alcune strade comunali. “Ho individuato due tratti ma la lista potrebbe essere lunghissima. In una, in via delle Terme, ci sono arbusti a rischio di caduta davanti al cancello della Muzi Betti; nella strada che porta alla Baucca oltre al dissesto del fondo anche i fossi che regimano le acque. Il pericolo è enorme. L’atteggiamento dell’Amministrazione verso i cittadini è da stigmatizzare: ci sono tante richieste di risarcimento. Sono d’accordo che abbiamo pochi soldi e una rete stradale immensa ma la manutenzione di quelle strade spetta a noi. Almeno chiediamo scusa”. L’assessore ai Lavori Pubblici Luca Secondi ha ribadito “la difficoltà di gestire un patrimonio viario vasto” e letto una relazione tecnica: “Invia delle Terme siamo intervenuti. Le scarpate non sono di proprietà comunale e spetta ai proprietari frontisti come ribadito dal Codice e dall’ordinanza comunale. Provvederemo ad inviare un sollecito. Per le banchine, la manutenzione ordinaria è standard mentre le difficoltà vengono risolte con segnalazione dei cittadini. Negli ultimi anni l’approccio è stato incentivare la manutenzione straordinaria su ordinaria. Il servizio concreto si eroga soprattutto su istanza della comunità”. Nella replica Marcello Rigucci, consigliere del Gruppo Misto, ha detto: “In via della Baucca ci sono piante molto grandi, i proprietari debbono rimuoverle. C’è anche una criticità tra San Martin d’Upò a Santa Lucia, la strada è pietosa”.

