Sansepolcro: Pietro Manfroni compie 100 anni, oggi la visita del sindaco Cornioli

Anche oggi Sansepolcro festeggia un centenario, che ha ricevuto la visita del sindaco Cornioli. Si tratta di Pietro Manfroni, nato al Borgo il 20 marzo 1921.

A 20 anni ha partecipato come bersagliere alla campagna d’Africa Settentrionale. Deportato in America fino al 1946, torna in Italia e sposa Lina Comanducci. Dal matrimonio nascono Sergio e Massimo. Pietro Manfroni ha sempre lavorato come operaio e contadino, senza dimenticare l’amato gioco delle bocce, che ha praticato fino a pochi anni fa. Ad ottobre 2020 si è ammalato di Covid ma ha combattuto il virus e ha vinto.

Auguri carissimo Pietro, sei un guerriero. Meriti queste 100 candeline e tutto l’affetto che ti circonda!

