Pinacoteca comunale: Schiattelli e Bartolini (Civici) chiedono lavori anche nelle parti ancora non riqualificate

Luigi Bartolini, consigliere dei Civici per Città di Castello, ha presentato nel consiglio comunale di lunedì 15 marzo 2021, un’interrogazione sulla Pinacoteca: “Dopo i lavori sulle mura e lo spostamento dell’ingresso su via Oberdan, è rimasta fuori una piccola struttura che versa in condizioni pietose ed è pericolante. Chiedo di programmarne la ristrutturazione se fosse di proprietà del comune. Chiedo la sistemazione delle facciate esterne in via Santa Caterina e via Pomerio San Florido, specialmente in vista della mostra su Raffaello”. L’assessore Ai Lavori Pubblici Luca Secondi ha detto: “La struttura è inserita in un contesto vincolato. Inseriremo le parti da lei citate in un progetto che parteciperà ad un bando alla fine di aprile”. Bartolini: “non posso che ringraziare per la risposta”.

