Martedì 23 marzo il secondo appuntamento di “Business Mind 2.0”, ciclo di webinar gratuiti sulle tematiche del marketing digitale e sugli strumenti di ausilio ai processi di digitalizzazione delle imprese

La crisi causata dal Covid-19 ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali come una risorsa indispensabile per le imprese e, in generale, per le attività lavorative. La digitalizzazione delle imprese può valere una crescita del PIL da 3 a 7 punti del PIL contribuendo in maniera determinante all’atteso recupero dell’economia italiana.

Nelle imprese italiane le competenze digitali sono inoltre richieste per 7 assunti su 10, pari a 3,2 milioni di lavoratori (dati Unioncamere). Ma il 28,9% di questi profili, vale a dire circa 940 mila posizioni lavorative, risulta di difficile individuazione per inadeguatezza o ridotto numero di candidati. È fondamentale quindi colmare almeno in parte il gap di competenze digitali di lavoratori e imprese allineandole alle esigenze del mercato, fornendo strumenti utili ad affrontare questo momento così complesso per il nostro Paese.

E’questo l’obbiettivo di Business Mind 2.0 ciclo di webinar organizzato da PID- Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena inserito nel progetto nazionale “Eccellenze in Digitale nato dalla collaborazione tra Unioncamere, Google e le Camere di Commercio italiane.

Il secondo webinar del ciclo, gratuito, è in programma martedì 23 marzo 2021, con inizio alle ore 10 e sarà dedicato al miglioramento del posizionamento online ed in particolare al SEO. L’acronimo SEO sta per “Search Engine Optimization” ed indica quelle tecniche volte ad accrescere la quantità e la qualità del traffico verso un sito web attraverso l’uso dei motori di ricerca.

Nello specifico il webinar, partendo dall’illustrazione del funzionamento dei motori di ricerca, descriverà gli elementi SEO di un sito web da considerare sia nella fase di progettazione e sviluppo del sito sia nella fase di produzione dei contenuti.

Link alle iscrizioni https://forms.gle/mDubxW7umaejNr499

