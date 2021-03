membri del Comitato scolastico Agraria

Siamo contenti di apprendere che sia stato costituito un Comitato scolastico anche all’Istituto agrario. Il nostro Comitato Scuola infanzia Cavour è attivo da più di un anno e sarà lieto di collaborare col Comitato Agraria e con le Istituzioni a questo importante progetto di messa in sicurezza e recupero dell’ex Convitto che potrà consentire agli studenti del Patrizi di non dover abbandonare, in tempi brevi, tale edificio per motivi di sicurezza.

Abbiamo visto degradare altri edifici storici per mancanza di fondi e il trovare sinergie tra vari soggetti pubblici potrebbe cambiare una strada segnata che porta alla chiusura e all’abbandono.

Saremo lieti di condividere l’importante “dote” economica vincolata della scuola Cavour che il Comune di Città di Castello ha previsto di investire per recuperare e mettere in sicurezza questo edificio storico, conseguendo il triplice obiettivo di dare una sede sicura agli studenti dell’Istituto agrario, di dare una sede adeguata ad un servizio integrato per l’infanzia da 0 a 6 anni e di restituire alla Città e dare un futuro ad un edificio storico.

Speriamo di poter incontrare presto i Colleghi del Comitato agraria per presentare le idee progettuali per i servizi 0-6 che abbiamo immaginato e prendere visione delle loro ipotesi di innovazione e riqualificazione delle architetture dell’ex convitto ai fini dell’apprendimento.

Immaginiamo già le sinergie didattiche, educative e di orientamento formativo che la collaborazione fra

due Istituzioni scolastiche storiche della Città potrebbero portare ed i vantaggi che gli studenti di entrambi gli istituti potrebbero averne soprattutto riferite al tema del “Ritorno alla terra”, che ha l’obiettivo di creare legami intergenerazionali e di continuità attraverso interventi ed azioni di cura degli orti che arricchiscono la reciprocità delle relazioni adulti- bambini.

Città di Castello, 18 marzo 2021

Comitato Scuola Cavour

I rappresentante delle Famiglie

Erica Bianconi, Elena Caruso, Virginia Sgaravizzi, Eva Picchi

