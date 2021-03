Verso le elezioni a Città di Castello: Bettarelli (PD) “nessun veto ad Italia Viva, sorpreso da dichiarazioni di Mori e Massetti, disponibili al dialogo da subito”

“Il PD non pone veti, per quanto riguarda l’ingresso di Italia Viva nel progetto di coalizione di centrosinistra che stiamo costruendo in vista delle prossime elezioni amministrative” si esprime così il consigliere regionale del PD umbro Michele Bettarelli, in merito alle dichiarazioni uscite a mezzo stampa a firma degli esponenti IV Mori e Massetti “Siamo un cantiere aperto, pronto a lavorare per la costruzione di un programma elettorale che punti fortemente sul rilancio sociale ed economico della nostra città, qualsiasi forza politica si riconosca in questo progetto è la benvenuta. Siamo pronti, fin da subito, a sederci attorno ad un tavolo con il consigliere Massetti e con i vertici locali di Italia Viva” prosegue Bettarelli “siamo favorevoli ad un confronto concreto e leale su programmi e temi condivisi, con l’unico scopo di trovare soluzioni che servano per far uscire la nostra città da questa grave emergenza sanitaria ed economica. Quello che stiamo costruendo” prosegue Bettarelli “è qualcosa di unico mai visto prima, una coalizione che raggruppi le varie anime del centro sinistra, delle associazioni, della società civile, che metta a disposizione della città, delle imprese, del commercio, figure di spessore, in grado di guidare la nostra città oltre la pandemia. Porte aperte quindi ad Italia Viva “conclude Bettarelli “ma anche a tutte quelle forze politiche che si riconoscono nei valori, che da sempre, contraddistinguono il centro sinistra”

