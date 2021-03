“Investire 50 mila euro per il parco comunale di Rignaldello: interrogazione del consigliere Rigucci (Gruppo Misto)

Cinquantamila euro per riqualificare il parco comunale di Rignaldello. E’ quanto chiede il consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci che attraverso un’interrogazione al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta intende sapere se l’amministrazione abbia intenzione di mettere a bilancio “una somma congrua come quelle già stanziate per Cerbara, Lerchi, Riosecco, Casella e Trestina”. “Il parco dei cigni, cosa voluta da questa amministrazione, copre un superficie di oltre un ettaro ed è uno dei punti più frequentati da cittadini, da famiglie con bambini, nonni, nipoti per tutto l’anno”, afferma Rigucci, nell’evidenziare che l’area verde sia “sempre pulita in tutto il suo perimetro, con gli arredi sempre funzionanti e in sicurezza, e sia da considerarsi come area protetta e patrimonio dei castellani”. “A causa del Covid- 19, che non ha risparmiato nessuno, i gestori del parco dei cigni, oltre a dover tenere chiuso il bar hanno avuto anche una diminuzione dei tesserati, però rimangono invariate le spese per le utenze e la manodopera per la pulizia, la manutenzione degli arredi, oltre alla sistemazione del verde e della strada di ingresso facente parte del cammino ciclo-pedonale”, rileva il consigliere per giustificare l’esigenza di investire sull’area verde, nella quale operano anche “i ragazzi del Servizio di Accompagnamento al Lavoro per mansioni di controllo e gestione dell’utenza”.

