Calcio: Davide Mezzanotti (Sansepolcro) “riuscire a gestire in sicurezza il settore giovanile, vera grande vittoria per la nostra società”

“In un periodo come quello che stiamo vivendo riuscire a dare continuita agli allenamenti del settore giovanile, quando questo è possibile, è la vera grande vittoria di questa società, Sansepolcro ha da sempre posto in cima alla lista delle proprie priorità i giovani. Fare sport significa crescere a livello fisico, mentale, allenarsi insieme serve per socializzare, per capire cosa significa fare gruppo, aiutarsi nei momenti di difficoltà per raggiungere obbiettivi comuni, non solo sportivi. Quando i colori ce lo consentiranno, riporteremo i nostri ragazzi al campo, è quello a cui teniamo di più. Il silenzio del Buitoni è assordante, vogliamo tornare a sentire le grida dei nostri giovani, dei nostri tifosi”

