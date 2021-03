Sansepolcro: Cornioli “partita aperta e tutta da giocare per il rilancio dell’ospedale di vallata”

“In questi mesi si è visto, nei fatti, quanto sia importante per il nostro comprensorio l’ospedale di Sansepolcro. Tante sono state le novità con l’ingresso di giovani medici, grazie ad un ricambio generazionale, di sicuro affidamento e di grande professionalità. Sono stati realizzati investimenti importanti con la ristruturazione del reparto di medicina, cure intermedie e ospedale di comunità, ma questo da solo non può e non deve bastare. Siamo fortemente motiviti nel cercare, insieme ad ASL e Regione Toscana un futuro certo al nosocomio del borgo, che aldilà di ogni ragionevole dubbio, deve rientrare entrare a pieno titolo tra i presidi sanitari più importanti della provincia di Arezzo.

