Politica Città di Castello: Lignani Marchesani (FD’I) “la mia candidatura a Sindaco è a disposizione degli alleati, ma la scelta sarà collegiale su qualsiasi figura”

“Al momento non possiamo escludere nulla, anche se è ancora prematuro parlare di candidati a Sindaco, visto lo slittamento ad ottobre delle elezioni amministrative. Io sono a disposizione della coalizione di centro destra, mai forte e coesa come in questo momento, se si sceglierà di puntare sul sottoscritto. Città di Castello deve uscire dall’anonimato e dal declino causato dalle amministrazione di centro sinistra detto questo, sarò in prima linea e con lo stesso entusiamo, qual’ora la scelta dovesse ricadere su una figura diversa dal sottoscritto, quello che conta è cambiare rotta, visti i “disastri” che ci hanno regalato le precedenti amministrazioni”

