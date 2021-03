Pallavolo serie B/M: Erm Group San Giustino, nel recupero della prima giornata la difficile trasferta con la Montesi Pesaro

Sesto impegno stagionale per la ErmGroup San Giustino e quarto per la Montesi Pesaro, due squadre che a distanza di cinque giorni si ritrovano ancora di fronte per recuperare quella che avrebbe dovuto essere la prima gara di campionato nel girone F2 della Serie B maschile. Si gioca alle 20.30 di giovedì 18 marzo alla palestra “Kennedy” del capoluogo marchigiano e per la Montesi si tratta pur sempre dell’esordio casalingo dopo le tre trasferte dalle quali la formazione di Fabbietti è sempre tornata a mani vuote. Al contrario, la ErmGroup è a punteggio pieno e senza set al passivo, ma ha disputato quattro gare su cinque a domicilio e questa è la seconda in campo esterno, che ha tutta l’aria di trasformarsi in un test più indicativo del solito.

Intanto, non inganni la classifica: i valori della compagine pesarese sono senza dubbio più alti di quelli che esprimono al momento i numeri (a San Giustino lo si è notato in qualche frangente) e poi anche la Montesi sta uscendo sempre più dai problemi creati dal Covid-19, con i suoi atleti sulla via del completo recupero. Le individualità non mancano: lo schiacciatore Schiaratura, il libero Mei, il centrale Caselli e il palleggiatore Mandoloni, senza dubbio il più pericoloso dei suoi in battuta. Mettiamoci anche l’umano desiderio di ben figurare fra le mura di casa, dove i locali tornano a esibirsi dopo oltre un anno e poi facciamo le dovute considerazioni: “Dobbiamo soltanto esprimerci come siamo in grado di fare – ha dichiarato coach Francesco Moretti alla vigilia della partenza per Pesaro – e soprattutto mantenere quella linearità di rendimento che potrà permetterci di allungare la nostra striscia vincente, anche se quando decidiamo di riprendere in mano la situazione riusciamo sempre ad avere la meglio”.

Come dire: concentrazione costante, perché gli avversari non sono disposti a mollare e potrebbero creare serie difficoltà. Per ciò che riguarda la formazione di partenza della ErmGroup, nessuna variazione: Alessio Sitti in regia, Leonardo Puliti opposto, Mirko Miscione e Giulio Cesaroni al centro, Rinaldo Conti e Filippo Agostini alla banda e Lucio Piazzi libero, mentre Leonardo Di Renzo sta progressivamente ritrovando la giusta condizione. La direzione del match è stata affidata a una coppia mista riminese, con primo arbitro Francesca Righi e secondo arbitro Alberto Avanzolini. Come sempre, gli sportivi potranno seguire le fasi della partita collegandosi con la pagina Facebook della Montesi Pesaro, che verrà poi condivisa su quella della Pallavolo San Giustino.

