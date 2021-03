Francesco del Siena (Ass.re Urbanistica Sansepolcro) “concentrati solo sulla gestione della macchina amministrativa, gli incontri per nuove alleanze li lasciamo ad altri, ora è il momento della responsabilità”

“Credo sia fuori luogo, al momento, di parlare di alleanze elettorali visto l’emergenza che stiamo attraversando. Personalmente e parlo anche a nome dei Democratici per Cambiare, la nostra attenzione è sul cercare di portare avanti, nel miglior modo possibile, la macchina amministrativa. Ci sarà tempo e modo per parlare di elezioni, di intese tra partiti e di eventuali nuove coalizioni, oggi è il momento della responsabilità, servono a poco comunicati o prese di posizione, soprattutto da parte di chi, ha per cinque anni, lavorato con profitto all’interno di questa maggioranza”

