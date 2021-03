Città di Castello: convocazione prima commissione consiliare “programmazione economica”

Seduta della Commissione Economica dedicata interamente ai regolamenti, quella di domani, giovedì 18 marzo alle ore 17:00 in collegamento videoconferenza e pubblica anche sul canale YouTube, convocata dal Presidente, Massimo Minciotti. Saranno portati in discussione modifiche e integrazioni ai regolamenti per le aree PIIP destinate allo svincolo, alla tassa di occupazione suolo pubblico, alla Tari e tassa Rifiuti, al parere sulla cessione e vendita di terreni alla Soc. Sutotrasporti Parma srl. I procedimenti sullo svincolo PIIP, disciplinati dallo specifico regolamento all’odg della commissione, intendono favorire le ditte assegnatarie di aree Piip, sgravandole dei vincoli ai quali sono attualmente sottoposte, circa la libera commercializzazione delle aree.

