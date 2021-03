Una rubrica social su prevenzione e cura delle allergie. L’iniziativa sarà da mercoledì 17 a domenica 21 marzo sulla pagina facebook delle Farmacie Comunali

Una rubrica social sulla prevenzione e sulla cura delle allergie. Le Farmacie Comunali di Arezzo anticipano l’arrivo della primavera con la condivisione di una serie di brevi video che, caricati sulla loro pagina facebook, forniranno approfondimenti dedicati alla fastidiosa patologia stagionale collegata all’innalzamento delle temperature e alla rinascita della natura. La rubrica sarà proposta da mercoledì 17 a domenica 21 marzo, proponendo “pillole di benessere” da parte dei professionisti delle otto farmacie di città e frazioni motivate dall’obiettivo di fornire consigli e suggerimenti per vivere al meglio questo periodo dell’anno.

Come prevenire le allergie e preparare l’organismo verso gli allergeni? Quali accortezze quotidiane tenere per evitare disturbi comuni quali arrossamento agli occhi, lacrimazione, prurito e congestione nasale? Come intervenire in caso di comparsa dei primi fastidi? Queste sono alcune delle domande a cui i farmacisti daranno risposta, portando avanti anche sui social network il loro impegno orientato all’informazione e alla promozione del benessere. Un’attenzione sarà orientata anche verso la presentazione del calendario degli allergeni che si presenta diversificato a seconda del mese di fioritura della natura, con i sintomi che possono presentarsi con le prime giornate di caldo primaverile che in città sono state registrate già nelle scorse settimane. I farmacisti resteranno inoltre a disposizione nelle otto Farmacie Comunali di Arezzo per ascoltare e dare risposte personalizzate ad ogni cittadino, spiegando i sintomi, fornendo approfondimenti e consigliando rimedi che spaziano tra spray, colliri e compresse con antistaminico, anche se per patologie più forti e più intense resta indispensabile rivolgersi al medico di famiglia o al pediatra.

La rubrica social dedicata alle allergie arricchisce un percorso di avvicinamento alla primavera che trova il proprio fulcro nella campagna “SosteniAmo il Calcit”. L’iniziativa, in programma fino a sabato 27 marzo, nasce dalla volontà delle Farmacie Comunali di Arezzo di portare un contributo concreto all’importante attività di lotta ai tumori svolta in città dal Calcit, con l’attivazione di una raccolta di fondi da destinare alle cure domiciliari del progetto Scudo attraverso la donazione di un euro per ogni tavoletta di Vestri Cioccolato acquistata in farmacia. L’iniziativa sarà caratterizzata anche dall’intento di valorizzare l’attività dello stesso Calcit attraverso la disponibilità di un gruppo di volontari che saranno presenti nelle otto farmacie per illustrare i risultati raggiunti dal 1978 ad oggi nella diagnosi e nella cura dei tumori proprio grazie all’impegno del comitato cittadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati