Scuole: da studenti a reporter, torna “Giovani giornalisti per l’Europa”. Nonostante la pandemia, al via la seconda edizione del progetto. Coinvolte sei scuole superiori umbre

Mercoledì 17 Marzo si terrà il meeting di apertura, online, della seconda edizione del progetto “Giovani giornalisti per l’Europa” della Regione Umbria con il finanziamento del Fondo sociale europeo e realizzato con la collaborazione del Centro di giornalismo di Perugia. Come lo scorso anno, l’incontro servirà a coinvolgere e motivare gli oltre 100 giovani studenti che prenderanno parte all’iniziativa.

Aprirà l’incontro l’Assessore regionale, Paola Agabiti, che ha – tra le altre – anche le deleghe alla Programmazione Europea e all’Istruzione. Seguiranno gli interventi di Michele Cercone, Portavoce del Presidente del Comitato delle Regioni; Lodovico Conzimu, Desk officer ESF Commissione Europea; Alessandra Flora, Communication specialist, Commissione Europea; Maria Concetta Mattei, Direttrice della Scuola di giornalismo di Perugia; Roberto Conticelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria.

Sarà poi Maria Rosaria Fraticelli, Responsabile Comunicazione FSE Regione Umbria, a parlare della nascita e dell’importanza di questa iniziativa.

Poi verranno presentate le sei scuole coinvolte nel progetto: il liceo Galilei di Perugia; l’Istituto Giordano Bruno di Perugia; il liceo Mazzatinti di Gubbio; il liceo Majorana di Orvieto; l’Istituto De Carolis di Spoleto e il Campus da Vinci di Umbertide, vincitore della prima edizione del progetto.

Un breve video introdurrà una delle novità di quest’anno: un gruppo di studenti di Scienze della Comunicazione dell’Università Perugia è coinvolto grazie a un laboratorio. Dopo una prima parte di formazione, gli studenti universitari seguiranno da vicino le scuole durante la fase di produzione finale del progetto.

Chiuderanno l’incontro gli interventi di Nico Piro, giornalista e inviato del Tg3, uno dei massimi esperti di Mobile Journalism in Italia e del professor Fabio Raspadori, docente di Diritto dell’Unione europea all’Università di Perugia.

E’ un’annata fuori dagli schemi per gli studenti delle sei scuole che svolgeranno il progetto interamente online e non più in aula, come lo scorso anno. Il focus dell’iniziativa, però, rimane: i ragazzi, con il coordinamento del giornalista Luca Garosi e con la guida di alcuni docenti della Scuola di giornalismo di Perugia, realizzeranno video giornalistici su alcune realtà umbre che, grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo, hanno dato vita a progetti nel campo del sociale, della formazione (anche in tematiche ambientali, tanto importanti in questo momento storico), dell’istruzione e della ricerca, del lavoro, per i giovani e dei meno giovani.

Il progetto nasce nel 2019, come competizione per mettere alla prova e allo stesso tempo valorizzare il talento, l’originalità e l’inventiva di ragazzi adolescenti sulle più attuali tematiche e sull’importanza degli investimenti pubblici.

L’incontro di mercoledì 17 marzo (dalle 15 alle 17) è pensato per gli studenti coinvolti nel progetto, ma è comunque aperto al pubblico. Chi vuole può seguire l’appuntamento sul canale YouTube dell’FSE Umbria a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=SbdIiom_bso

