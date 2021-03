Sansepolcro: Campaccio e Santa Chiara, partiti i cantieri

Sono partiti in questi giorni due cantieri a Sansepolcro: uno relativo alle mura del Campaccio e uno all’edificio di Santa Chiara.

Per quanto riguarda il Campaccio, si tratta di un investimento di circa 40 mila euro (fondi provenienti dal Contratto di Quartiere) e consiste nel restauro conservativo di un tratto di muratura storica della lunghezza di 75 metri lineari. Tempi di realizzazione: entro il mese di maggio.

L’investimento per il cantiere dell’auditorium Santa Chiara ammonta invece a oltre 50 mila euro e prevede il rifacimento del manto di copertura dell’edificio. Lo stesso presenta infatti numerose infiltrazioni di acqua piovana. Verrà quindi sostituita la guaina impermeabilizzante danneggiata e sarà ripristinata completamente la funzionalità del tetto. Tempi di realizzazione: entro il mese di Maggio.

“Restaurare e risanare sono operazioni fondamentali per salvaguardare la fruibilità e la sicurezza dei nostri edifici e in generale delle nostre strutture – spiega l’assessore Riccardo Marzi – Continua l’azione dell’amministrazione comunale per monitorare e intervenire laddove ce ne sia bisogno”.

