Recovery fund. Prisco (Fdi): Fano Grosseto e galleria della Guinza siano tra le priorità della Regione.

“Il completamento a quattro corsie del tratto umbro della Fano Grosseto fino alla Galleria della Guinza siano tra le priorità dell’Umbria nell’ambito del recovery fund in sinergia con Marche e Toscana.”

Dopo le fallimentari politiche infrastrutturali che hanno penalizzato fortemente l’Umbria, soprattutto nei collegamenti con le Marche, ma anche con le altre regioni del Centro Italia, tra il Tirreno e l’Adriatico, è tempo di cambiare passo soprattutto per lo sviluppo imprendotoriale dell’Umbria e dell’alto Tevere in particolare.

Bene hanno fatto gli assessori alle infrastrutture di Umbria e Marche, Enrico Melasecche e Francesco Baldelli, ad accelerare sui progetti di collegamento tra le due regioni e tra il Tirreno e l’Adriatico. L’apertura di un confronto e una visione condivisa sono importanti punti di partenza per portare a casa un obiettivo quanto mai strategico nel centro italia. Per l’Umbria questa diventi una delle principali priorità da inserire nel recovery plan”. Lo dice in una nota il deputato umbro di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati