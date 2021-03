Pallavolo serie B2/F: Linda Tarducci (Autostop Trestina) “momento positivo, tre vittorie consecutive servono per migliorare autostima”

“Stiamo attraversando un periodo molto positivo, veniamo da trea vittorie consecutive, questo serve per aumentare fiducia e autostima, siamo un gruppo giovane ma consapevole dei nostri mezzi, serve solo capitalizzare al meglio, nel corso della partite, quello che facciamo in settimana nel corso degli allenamenti. La vittoria di sabato con Cattolica ci da la cifra di quanto valiamo, sono convinta che se nel match di andata avessimo avuto lo staesso approccio, il risuktato sarebbe stato diverso. Siamo in attesa di conoscere la decisone circa la gara del prossimo turno, ad oggi non sappiamo se potremo disputare o meno la gara contro Fano”

