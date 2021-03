Pallavolo serie B/M: Moretti (ERM Group San Giustino) “buon inizio, ma il campionato è ancora lungo”

“Soddisfatto e per nulla sorpreso da questo inizio di stagione. Mi aspetto molto da questa rosa, che giudico molto competitiva detto questa, il camponato è condizionato dal covid, non possiamo fare tabelle o programmi e si vive alla giornata, ma già è importante esserci, giocare e allenarsi insieme. Siamo un cantiere aperto, a livello fisico stiamo preparando tabelle personalizzate per i nostri atleti, cercando di ottimizzare la preparazione fisica in vista di quello che consideriamo il nostro obbiettivo, l’accesso ai play off”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati