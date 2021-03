Pallavolo serie B/M: Luca Raffanti (In Job Italia Città di Castello) “spiace aver perso con Foligno, ma gare come questa aiutano a crescere, ora sotto con Pesaro”

“A Foligno è stata una battaglia, in senso sportivo, ma a parte il risultato, è stata una prova positiva. Sono gare che ti aiutano a crescere, se prese per il verso giusto. Siamo giovani, a volte ci manca un pò di malizia, ma sono convinto che questa squadra ha un futuro davanti a se. Ora ci attende la trsferta di Pesaro, vogliamo tornare alla vittoria, per migliorare la nostra classifica”

