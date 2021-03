Covid-19 a Città di Castello: Secondi “ieri 2 guariti a fronte di 6 nuovi positivi. Auspichiamo che la campagna vaccinale possa procedere con maggior velocità”

“L’Usl Umbria 1 ci ha comunicato che ieri a Città di Castello ci sono stati sei nuovi positivi e due guariti”. E’ quanto ha reso noto stamattina il vice sindaco Luca Secondi, evidenziando che l’esiguità dei numeri è legata anche alla coincidenza con la giornata festiva di domenica a cui si riferiscono i risultati dei tamponi. In merito alle vicende legate alla campagna di vaccinazione sul piano nazionale e internazionale, il vice sindaco ha espresso l’auspicio che “le autorità competenti possano chiarire al più presto la situazione e sia possibile procedere con maggiore vigore e velocità”.

“Ribadisco la necessità che la Regione Umbria dia priorità ad alcune categorie di cittadini – ha sottolineato Secondi – ovvero a tutto il mondo della disabilità e a coloro che presentano patologie gravi e hanno l’esigenza di ricevere una copertura vaccinale nei tempi più rapidi possibili”. Il vice sindaco ha quindi espresso “il doveroso ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale a tutte le persone, a tutte le associazioni, che in questa difficile e lunga fase di emergenza continuano a dimostrare generosità e solidarietà nei confronti della propria comunità”. “Molti dei gesti che quotidianamente vengono rivolti alle persone che soffrono o sono in difficoltà avvengono in silenzio e testimoniano anche ora quanto siano forti il senso di solidarietà dei tifernati e la capacità di farsi carico dei bisogni della collettività”, ha rimarcato Secondi.

