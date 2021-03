Città di Castello: volontariato nelle strutture e nei servizi del comune, mozione dei consiglieri Morini e Vincenti (Tiferno insieme) e Rigucci (Misto)

Con una mozione Nicola Morini, Vittorio Vincenti (Tiferno Insieme) e Marcello Rigucci (Gruppo Misto) propongono al consiglio comunale “l’istituzione di un albo e di un regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Città di Castello, esteso anche ai singoli cittadini non associati”.



Nel riepilogare la legislazione vigente in materia, i firmatari del documento segnalano come già lo statuto del Comune esprima l’impegno a “promuovere e sostenere le attività del volontariato, delle libere associazioni e delle organizzazioni del privato sociale che perseguono finalità non in contrasto con la vigente normativa nazionale e regionale sugli enti non profit e sulle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS)” e come le stesse “linee programmatiche di mandato” indichino l’obiettivo di “ripristinare la funzione sociale del volontariato, gratuita, continuativa ed integrativa alle funzioni dell’ente locale, che permetta di intervenire dove non è più opportuno che l’ente locale continui a gestire”. “Altri Comuni italiani hanno già provveduto in questo senso”, evidenziano Morini, Vincenti e Rigucci, nel portare a esempio il municipio di Arezzo, che ha redatto una proposta di regolamento comunale “che disciplina i rapporti tra i volontari e l’amministrazione per lo svolgimento delle attività di volontariato nelle strutture e nei servizi comunali”.



“Il periodo storico che stiamo affrontando e soprattutto il tempo ‘post-Covid’, che speriamo andremo presto ad affrontare, ci spinge ad allargare e semplificare l’accesso alle attività di volontariato di cui può avvantaggiarsi anche la nostra comunità”, spiegano i consiglieri autori della mozione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati