“Casa della salute: una risorsa per il territorio”. Appuntamento il 19 marzo a partire dalle ore 17,30 su Facebook

“Casa della salute: una risorsa per il territorio”. A ritornare su questo tema, centrale per la collettività di Città di Castello e l’Alto Tevere, sono Cgil, Cisl e Uil Umbria e le loro categorie dei pensionati. Tutti, non solo gli addetti ai lavori, potranno seguire le dirette sulle pagine Facebook di Cgil, Cisl e Uil Umbria. A introdurre i lavori, che si terranno il 19 marzo a partire dalle ore 17,30, sarà il responsabile Cisl territoriale Antonello Paccavia. Dopo il saluto del sindaco Luciano Bacchetta interverranno il referente clinico casa della salute e ospedale di comunità San Secondo Parmense, dottor Paolo Rodelli, la direttrice del distretto Alto Tevere, dottoressa Daniela Felicioni, e l’assessore comunale alle politiche sociali, Luciana Bassini. Nel corso dell’incontro sarà trasmesso anche un video di approfondimento.

