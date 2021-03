Giorgio Reverberi e Famiglia ringraziano tutto il mondo dell’ippica per i tanti messaggi di affetto ricevuti dopo la scomparsa di Danilo

Un ringraziamento di cuore a tutto il mondo dell’Ippica per i numerosissimi messaggi di affetto che ci hanno raggiunto in questi giorni di profondo dolore.

Chi ha conosciuto Danilo sa che lui non amava semplicemente i cavalli, li adorava: erano per lui creature maestose e perfette, vive macchine da corsa eleganti e poderose.

Nel corso degli anni la sua passione era diventata osservazione, studio e seria competenza; conosceva alla perfezione genealogie e accoppiamenti, problemi e potenzialità di ogni singolo puledro. Con altrettanta dedizione si divertiva a consigliare l’amico fraterno Sergio Carfagna durante le sue assidue visite all’allevamento di Assisi. Con Sergio condivideva interesse e preoccupazioni per lo stato dell’Ippica odierna, mondo a cui Danilo ha saputo dare tanto e da cui tanto ha ricevuto.

La sua enorme passione e il suo ricordo continueranno a vivere tra i suoi cavalli di Assisi che, siamo sicuri, lo stanno aspettando.



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati