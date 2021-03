Atletica AVIS Sansepolcro: ancora una Convocazione nella Rappresentativa Toscana per Veronica Brizzi. L’atleta biturgense parteciperà ai campionati Italiani individuali

Dove eravamo rimasti? ….già, Lunedì 08 Marzo 2021, arriva la comunicazione ufficiale, della Convocazione nella Squadra della Rappresentativa Toscana, composta da cinque atlete, che rappresenterà la Regione Toscana ai Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa Campestre, per la Categoria Cadette (2006 – 2007) Mt. 2000, per la Nostra atleta, Veronica Brizzi (2006).

E’ il II° anno consecutivo che avviene, rappresenta “un vanto”, per tutto il Nostro sodalizio, ma soprattutto “un premio” che l’atleta si è guadagnata con la continuità, la costanza, la dedizione e la “cultura del lavoro” che ha avuto nei lunghi mesi, in preparazione delle gare che sarebbero state, poi indicative per la formazione della Rappresentativa. Avere l’onere e l’onore, di acquisire il diritto a partecipare ad una manifestazione di questo genere, nella carriera sportiva di un atleta, è difficile che possa accadere, anzi potrebbe non capitare mai…..e quando accade essere parte “attiva” della Rappresentativa che si aggiudica il Titolo di Campione d’Italia, diventa una “chimera”.

Che questo evento possa essere “l’esempio”, in primis per l’atleta, e poi per tutti i propri compagni/e di squadre, di “essere folli, di essere dei sognatori”, di non accontentarsi …..ma al tempo stesso, di non dimenticare mai che più grandi sono i sogni, più grandi sono i sacrifici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati