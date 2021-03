Pallavolo serie C/F: oggi per Città di Castello la prima in campionato al palaioan, biancorosse sconfitte da Perugia, ma felici di tornare in campo

Dopo tanto aspettare e con l’incertezza sempre di doversi nuovamente fermare la FIPAV Umbria ha dato il via al massimo torneo regionale femminile; tanta la voglia di tornare a disputare una gara e tante le emozioni che hanno provato le atlete al momento del saluti e del via ufficiale. Al palaioan di Città di Castello si sono trovate di fronte il team biancorosso del Città di Castello pallavolo ed il Perugia pallavolo per dar vita alla gara della quarta giornata del campionato, come da calendario, ma in realtà la prima realmente giocata; le tre giornate saltate saranno recuperate in coda al campionato stesso.

Senza pubblico e dopo aver espletato tutti i protocolli Covid, compreso i risultati dei tamponi che il club tifernate ha fatto effettuare alle proprie atlete il giorno prima della gara, scendono in campo due formazioni strutturate differentemente; le tifernati presentano un roster completamente rinnovato e da vedere come team giovane in prospettiva di crescita; per molte atlete biancorosse è la prima apparizione in questo massimo torneo regionale; tre ragazze provengono dal gruppo under 17, e la tensione e le emozioni si notano nei volti delle atlete che iniziano la gara contratte e timorose. Le ospiti schierano invece una formazione esperta con ragazze che da anni disputano questo torneo ed alla lunga la loro maggior esperienza permette di gestire al meglio tutte le varie situazioni e portarsi via l’intera posta.

Città di Castello, 13/03/2021 ore 17.30 palasport Andra Joan



CITTA’ DI CASTELLO – PERUGIA PALLAVOLO ……. 0 / 3

(18/25 15/25 19/25)



CITTA’ DI CASTELLO:. Leonardi Livia, Ioni Alice, Alivernini Elena,Anashkina Lada, Leonardi Laila, Nardi Marta, Cardellini Celeste, Gnassi Ilaria, Ranieri Raffaella, Puletti Aurora, Leandri Jada, Pettinari Ester, Fabbri Anastasia (L1), Massetti Caterina (L2). All. Brizzi Enrico – ass. Barrese Augusto – dir. Mandrelli Maurizio



PERUGIA: Ciaglia, Nofri Onofri, Ciucarelli, Budassi, Calzola, Morarelli, Terchini, Mazzasette, Anastasi(L1), Tosti (L2). All. Paparelli – dir. Ciucarelli

