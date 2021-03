Domenico Ignozza rieletto per la terza volta alla presidenza del Coni umbro. Massetti “persona seria e competente, che vuole bene allo sport ed è sempre stato vicino alle nostre società e ai nostri atleti. Lo aspettiamo a Città di Castello al più presto”

Domenico ignozza rieletto per la terza volta alla presidenza del coni umbro: la soddisfazione dell’assessore massetti

“persona seria e competente, che vuole bene allo sport ed è sempre stato vicino alle nostre società e ai nostri atleti: lo aspettiamo a città di castello al più presto”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’elezione per la terza volta alla presidenza del comitato regionale del Coni dell’Umbria di Domenico Ignozza, una persona seria e competente, che vuole bene allo sport e ha saputo lavorare con grande passione per far crescere nella nostra regione la pratica di tutte le discipline e dare soprattutto ai giovani opportunità sempre importanti e nuove”. E’ quanto dichiara l’assessore allo Massimo Massetti sulla conferma di Domenico Ignozza alla guida dello sport umbro anche per il quadriennio 2021-2024. “Il presidente Ignozza si è sempre mostrato attento e sensibile all’impegno dell’amministrazione comunale di Città di Castello nella promozione dello sport, assicurando una costante vicinanza alle società sportive e agli atleti tifernati, oltre all’apprezzamento per la nostra impiantistica e per le nostre manifestazioni, per cui la continuità del suo mandato di presidente offre alla nostra realtà la prospettiva importante di portare avanti un lavoro proficuo, con la responsabilità, ma anche la gratificazione e lo stimolo che abbiamo sempre sentito stando al suo fianco”, sottolinea Massetti. “Lo aspettiamo quanto prima a Città di Castello, sicuri che averlo con noi sarà un bellissimo segnale di fiducia nella ripresa a pieno regime e nella massima sicurezza dello sport”, conclude l’assessore.

