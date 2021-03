Città di Castello, punto vaccinale all’Istituto Salviani, Baglioni (Lega): “Soluzione funzionale ad accelerare le vaccinazioni”

“Da giorni sono iniziati i lavori per adibire la palestra dell’Istituto Ippolito Salviani di Città di Castello a punto vaccinale – ha esordito il Capogruppo della Lega di Città di Castello Giorgio Baglioni – la decisione della USL Umbria 1, in linea con le disposizioni del governo nazionale, che ha indicato le palestre come i luoghi più adatti, consentirà una netta accelerazione nella somministrazione dei vaccini.

Avere un secondo punto vaccinale nel territorio tifernate, è importante per tutto l’Alto Tevere – ha proseguito – polemizzare anche su un tema così delicato, è insensato e fuori luogo. In questo momento così difficile, la USL Umbria 1 si sta adoperando per agevolare le vaccinazioni, e la scelta di utilizzare la palestra dell’Istituto Salviani è funzionale a questo scopo – ha concluso Baglioni – pertanto certe critiche sterili sarebbero da evitare”.

