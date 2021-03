Politica a San Giustino: Veschi (FD’I) “esclusi da ogni iniziativa, gestione emergenza gestita solo dal Sindaco. Poche occasioni di confronto, sia a livello consiliare che di commissioni”

“Credo, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che maggioranza e opposizione in un momento così drammatico dovrebbero collaborare in stretta sinergia al fine e di cercare, per quanto possibile, soluzioni ad una crisi economica sanitaria e sociale senza precedenti. Vedo le altre amministrazioni a noi vicine lavorare molto, soprattutto nel comunicare ai cittadini l’evoluzione della pandemia, ma anche iniziative rivolte alla popolazione o progetti in via di ultimazione e definizione. Nel nostro comune tutto tace, a parte qualche sporadico comunicato o post che possiamo trovare sulle pagine social istituzionali del Comune, poco o nulla sulle attività di questa amministrazione. Altra questione che desidero portare all’attenzione dell’opinione pubblica è la quasi totale assenza nella convocazione di consigli comunali o commissioni consiliari, e allora pongo alla cittadinanza una semplice domanda, perché le altre amministrazioni convocano regolarmente commissioni consiliari e sedute del parlamentino, usando piattaforme multimediali, mentre da noi questo non succede? credo che il primo cittadino dovrebbe rispondere a questa semplice domanda. La vita democratica e amministrativa, il confronto politico, deve andare avanti, sarebbe un segnale importante per tutti noi.”

