Integrazione alla Interrogazione del 22-02-2021 e del 02-03-2021

Oggetto : risposta alla mia interpellanza e integrazione del 02-03-2021

Ricevo con pec il g. 12-03-2021 la risposta alla mia interrogazione scritta relativo alle passerelle in loc. Trestina e Piosina .(Non sapevo della veggenza dell’amministrazione, La lettera è dell’ 11-03-2020.)

Si evidenzia il fatto che l’amministrazione non ha preso in considerazione che i manufatti sono costruiti con difetti progettuali e strutturali, e privi di manutenzione ordinaria programmata. La struttura di Trestina è costruita con supporti trasversali e non longitudinali , ciò ha portato all’avvallamento al centro e alla instabilità del manufatto oltre l’inesistenza manutentiva . Anche la struttura di Piosina, oltre la mancata manutenzione ordinaria ,ha il pavimento che non appoggia alle traverse di sostegno, per questi motivi le strutture sono diventate inagibili ,e colui che, le ha certificate non si è reso conto dei difetti strutturali .

Preciso che la Comunità Montana, ( Afor) non ha nulla a che fare con le passerelle e, mai hanno avuto mandato e finanziamenti per il mantenimento ordinario .

L’incuria ,meglio dire la non attenzione , da parte dell’amministrazione fa si che podisti e ciclisti si trovino in uno stato di pericolo costante quando si immettono nella strada comunale ( zona Piosina). Tale responsabilità è in capo ,come già detto, all’amministrazione che preferisce investire 1.000.000 € sui CVA (vedi bilancio) e non al fabbisogno dei cittadini . E’ stato pubblicizzato in questi giorni ,investimenti da parte del GAL di circa 150.000 € per il “ quartiere 99” per il ripristino dei campetti da gioco, quando in uno stato di pandemia è vietato alle persone l’ assembramento , pertanto, si rischia di fare le opere e lasciarle in abbandono.

E’ di più facile realizzazione tenere chiuse le passerelle al transito dei cittadini lasciandoli nel disagio, e tutelarsi cosi’ dalle responsabilità .

Si chiede :

Di detrarre parte dei fondi destinati ai CVA , per le passerelle in questione;

Di prevedere in tempi molto ristretti al ripristino della viabilità ciclo – pedonale nei luoghi interessati.

