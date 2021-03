Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, altra vittoria da tre nel recupero contro la Edotto Rossi Inter Volley Foligno

ErmGroup San Giustino – Edotto Rossi Ascensori Inter Volley Foligno: 3-0 (25-14; 25-22; 25-19)



I biancoazzurri di ErmGroup San Giustino (PG) incontrano nuovamente i folignati di Edotto Rossi Ascensori Inter Volley Foligno (PG), nel recupero della seconda giornata di Campionato di serie B/M girone F2, tra le mura amiche del Palasport di San Giustino; è ancora un 3-0 per i boys di Mister Moretti, che salgono a 12 punti in quattro partite, senza aver perso nemmeno un set. Partono subito bene i padroni di casa che staccano di diversi punti gli avversari (12-5). Gli atleti di Mister Piumi tentano un recupero (12-10) ma i sangiustinesi risalgono a +6, beneficiando anche dei diversi errori commessi dalla squadra ospite. Il divario è sempre più netto; il servizio potente di Conti porta San Giustino 19-10. Con l’ace di Miscione si chiude il primo set 25-14.Il primo punto del secondo parziale è portato a segno dal capitano della squadra folignate, Bacca; in questo frangente gli avversari sono più incisivi e si portano in vantaggio. Per quasi metà set si procede passo passo, oscillando tra lieve svantaggio e condizione di parità. Con il primo tempo di Cesaroni i biancoazzurri si portano 7-7, l’attacco vincente di Puliti (8-8) ed il muro sono ancora decisivi per l’ennesima situazione di parità.Ed è ancora grazie a Puliti che si passa in vantaggio; con l’attacco di Conti si va a +2. Sul 17-13 Bacca va a segno (17-14). La squadra avversaria recupera qualche lunghezza ed il punto di Puliti (20-18) è molto importante in questo frangente. Sul 21-19 di Conti viene chiamato il time-out. Alla ripresa attacca Duminica (21-20). Al nostro ventitreesimo punto (23-22) anche mister Moretti chiama il time out. Con l’attacco vincente di Puliti si vola 24-22, ed è ancora l’opposto di ErmGroup San Giustino a fare la differenza portando la squadra a chiudere il set 25-22.Dopo aver sofferto a più riprese nel corso del secondo parziale, il terzo ed ultimo set parte con il piede giusto; i padroni di casa staccano gli avversari di cinque lunghezze (7-2). Bellissimo il muro vincente di Sitti-Miscione che blocca l’attacco avversario. Aumenta ancora il divario tra le due squadre; con l’ace di Miscione è crisi di Edotto Rossi, che sembra non essere assolutamente in partita in questo terzo parziale. Sul 14- 3 mister Moretti effettua diversi cambi: Santi al posto di Cesaroni e Thiaw in sostituzione di Conti. Il muro di Sitti-Santi non lascia penetrare in campo l’attacco avversario; con l’errore a rete di Bacca i padroni di casa si portano 17-5. Foligno recupera qualche punto ma ci pensa Puliti di potenza a portare i ragazzi 18-7. Sul 18-12 Moretti chiede il time out. I padroni di casa hanno tutta l’intenzione di chiudere la partita 3-0 e riescono nell’intento. Con Miscione al servizio chiude Puliti 25-19.Al termine dell’incontro il preparatore atletico Giovanni Collacchioni, soddisfatto dei boys ha così dichiarato: “Ero sicuro che anche oggi avremmo ottenuto un ottimo risultato. La condizione fisica dei ragazzi sta piano piano crescendo, le cose procedono gradualmente. Cominciando anche a giocare due volte alla settimana ci facilita le cose; avevamo veramente bisogno di giocare. Adesso è rientrato anche Di Renzo. Devo dire che l’ho trovato abbastanza bene, quindi presto sarà in campo anche lui. Le cose stanno andando avanti come da previsione quindi sono molto contento”.

ErmGroup San Giustino: Cesaroni G. 4; Conti R. 11; Sitti A.4 ; Miscione M. 7; Celli S. ; Agostini F. 9; Thiaw S. ; Santi S. ; Piazzi L. ; Puliti L 16; Giunti G. (NE); Di Renzo L. (NE). All. Moretti F.Edotto Rossi Ascensori Inter Volley Foligno (PG): Grillo R. ; Piumi F. 2; Bacca D. 16; Beddini S. ; Conti L. ; Testagrossa L. 4; Maracchia L.2 ; Duminica A. F. 9; Di Marco F. 3; Cittadino M. 4; Alessi L. (NE) ; Nanni A. (NE); Beddini S. (NE); Conti L. (NE). All. Piumi F.Allenatori: Catena L; Santin V.

