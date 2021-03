Il comune di Città di Castello cambia i domini di sito e posta. Tutto quello che serve sapere

Sito e posta elettronica del comune di Città di Castello cambiano: da http://www.cittadicastello.gov e http://www.comune.cittadicastello.pg.it; da @cittadicastello.gov.it a @comune.cittadicastello.pg.it. Momentaneamente il nuovo sarà attivo insieme al vecchio. Da domani, venerdì 12 marzo 2021, il Comune di Città di Castello adeguerà il dominio delle caselle di posta istituzionali alla determinazione emanata dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, nel 2018, che riserva la sigla “gov” solo all’Amministrazione centrale dello Stato.



Da venerdì dunque la e-mail, anche in uscita, non sarà più nel formato “nome.cognome@cittadicastello.gov.it”, ma “no-me.cognome@comune.cittadicastello.pg.it”; le precedenti email, indirizzate a “nome.cognome@cittadicastello.gov.it”, saranno comunque visibili all’interno della nuova e-mail.

“Siamo abbastanza abituati a questi avvicendamenti periodici della nomenclatura della rete” dichiara l’assessore all’Innovazione digitale Riccardo Carletti “ma nel caso specifico non produrrà ripercussioni sugli utenti, sia privati, che professionali, economici, nella loro interlocuzione con l’ente locale. Per un periodo i due domini convivranno e funzioneranno contemporaneamente. Avremo tutto il tempo per aggiornare sia le nostre rubriche di posta elettronica che le forme d’uso (volantini, altri siti, agende, carte intestate) in cui compare il sito del comune. Il consiglio è dunque non rimandare l’aggiornamento ma procedere non appena riceverete una comunicazione dal nuovo indirizzo”.

