Dalla Provincia di Perugia:  interrogazione del Consigliere Lignani Marchesani sulla manifestazione del 10 marzo in Piazza Italia per la ripresa della scuola

Il Consigliere della Provincia di Perugia Andrea Lignani Marchesani con una interrogazione chiede al Presidente Luciano Bacchetta chiarimenti in merito alla manifestazione che si è svolta ieri (mercoledì 10 marzo) a Perugia, per la ripresa delle scuole in presenza.

“Tale manifestazione – sottolinea Lignani Marchesani – ha visto genitori e studenti protestare in Piazza Italia per il procrastinare della didattica a distanza, evidenziando le difficoltà economiche e sociali ad essa conseguenti.

Il raduno esprimeva, in maniera evidentemente errata, il proprio dissenso univocamente nei confronti della Regione Umbria anche con cartelli e dichiarazioni.

La protesta ha avuto un forte risalto mediatico anche nel TGR regionale con dichiarazioni di minori rivolte anch’esse contro l’Amministrazione regionale e immagini televisive che hanno reso evidente anche il pericolo di assembramento dei manifestanti”.



Per i motivi riportati il Consigliere provinciale chiede quindi di sapere chi ha autorizzato la manifestazione e allo stesso tempo interroga i soggetti istituzionali sulla necessità che il diritto a manifestare sia compenetrato con il rispetto delle normative sanitarie vigenti. Inoltre ritiene necessario un confronto con le Autorità competenti e in primis con il Prefetto sul non ripetersi di simili assembramenti che coinvolgono soprattutto minori.

