Anche a Città di Castello la “24 ore per il Signore”

Anche la chiesa diocesana di Città di Castello ha risposto all’invito di papa Francesco che, nel messaggio per la Quaresima, invita ogni credente, di fronte all’immensa sofferenza di questo periodo, a confidare nella preghiera: “Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti!

Sabato 13 marzo si terrà l’iniziativa “24 ore per il Signore” per dare espressione alla necessità della preghiera”.

Vista la congiuntura del momento – che obbliga il contingentamento dei posti – non si terrà la preghiera in una sola chiesa, ma dalle ore 8 alle 18, l’Adorazione Eucaristica si terrà nelle chiese di S. Francesco in Città di Castello, di San Giuseppe alle Graticole e in quella degli Zoccolanti.



Saranno disponibili sacerdoti per le confessioni. Chi lo desidera può aggiungersi in vari momenti nelle chiese suddette, ricordando che si può partecipare anche all’Adorazione perpetua nella Chiesa di San Giustino e in quella di Trestina.

A conclusione della giornata mons. Domenico Cancian celebrerà la Santa Messa sabato 13 marzo alle ore 18 nella chiesa degli Zoccolanti.

Il tempo che stiamo vivendo è carico di sofferenza: ci invita alla riflessione e alla conversione che è superamento delle nostre chiusure ed egoismi, abbandono fiducioso alla misericordia di Dio diventando anche noi misericordiosi. Nel suo messaggio il Papa ci dice che: “la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita…

Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio”. È con questo spirito che si vuole vivere la preghiera di Adorazione eucaristica durante la “24 ore per il Signore”.

Domenica 14 marzo, ad ideale coronamento delle “24 ore per il Signore”, nelle chiese della diocesi (come in tutte quelle dell’Umbria) si svolgerà una giornata di preghiera per implorare dal Dio della misericordia la protezione e la liberazione da ogni male,

