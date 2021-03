Volontariato – “Durante noi Umbria” porta la sua esperienza al webinar sul futuro dell’associazionismo sanitario in Italia. Confronto on line il 13 marzo tra le associazioni che si occupano di volontariato socio-sanitario in pandemia

Anche l’Associazione “Durante noi Umbria” darà il suo contributo al webinar sul “Futuro dell’associazionismo socio-sanitario in Italia”, che si terrà il prossimo 13 marzo su iniziativa di Afcv (Associazione Fondatori per una nuova cultura del volontariato).

Si tratta del primo incontro in rete, di un ciclo con cui “si intende favorire la diffusione e lo scambio di buone prassi degli enti del terzo settore, in questo periodo di pandemia ed elaborare possibili soluzioni rispetto alle criticità emerse”.

Il webinar del 13 si svolgerà dalle 9,30 alle 12,30, su piattaforma Zoom.

Sarà aperto da Clotilde Camerata, presidente di Afcv e da Alessandra Locatelli, assessore alla famiglia della Regione Lombardia. Interverranno poi esperti e rappresentanti di un campione di organizzazioni di volontariato attive nel settore sanitario e socio sanitario. Tra cui Maria Luisa Meacci, vicepresidente dell’associazione “Durante Noi Umbria”, costituita da un gruppo di genitori con figli cerebrolesi o disabili.



Secondo quanto spiegano i promotori, l’incontro servirà per conoscere le attività e le difficoltà dell’associazionismo sanitario, attraverso l’esposizione delle esperienze e delle attività più qualificanti realizzate in questo periodo, diffonderne le buoni prassi ed elaborare possibili soluzioni. Inoltre, servirà a prevedere quale potrebbe essere il futuro delle associazioni sanitarie alla luce dei cambiamenti dovuti all’emergenza Covid e a creare le condizioni per la l’implementazione di stabili reti di volontariato per la realizzazione di progetti comuni e innovativi.

Modereranno l’incontro Marina Chiarmetta, della redazione Noi Insieme Federavo Onlus e Maria Grazia Laureano, presidente Avo Firenze.

