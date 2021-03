Pallavolo serie B/M: Giulio Cesaroni (ERM Group San Giustino) “partenza in linea con le nostre aspettative”

“Siamo a punteggio pieno, questo per noi è motivo di orgoglio, ma vietato abbassare la guardia. E’ un campionato molto particolare, conteranno i dettagli e la gestione del gruppo, per centrare i nostri obbiettivi. San Giustino ha una rosa ampia, in grado di sopperire anche a qualche assenza pesante, per noi è un vantaggio da sfruttare in vista delle prossime gare”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati