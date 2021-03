Pallavolo serie B/M: Erm group San Giustino, domani si gioca il recupero contro la Edotto Inter Volley Foligno

La stessa avversaria nel giro di quattro giorni. ErmGroup San Giustino ed Edotto Rossi Inter Volley Foligno si rinnovano ora l’appuntamento per le 20.30 di mercoledì 10 marzo sul taraflex del palasport di via Anconetana per il recupero del match di andata, valevole per la seconda giornata del girone F2 del campionato di Serie B maschile. Prosegue pertanto il tour de force della squadra biancazzurra, che fino a domenica 21 andrà avanti giocando due partite alla settimana. Finora, il cammino è stato perfetto con tre vittorie per 3-0 nelle altrettante gare disputate, anche se nell’ultimo set di sabato scorso Conti e compagni hanno dovuto per la prima volta stringere seriamente i denti per ribaltare in loro favore ai vantaggi un set vissuto di rincorsa, dopo che nei precedenti otto avevano sempre incassato meno di 20 punti.

“L’auspicio è che quel 27-25 ci abbia insegnato a tenere sempre alta concentrazione – ha commentato a mente fredda il tecnico Francesco Moretti – perché altrimenti la Edotto Foligno avrebbe potuto riacquisire la giusta dose di fiducia con la quale renderci più difficile la vita a sfida riaperta. È anche vero, però, che alla fine il nostro carattere è uscito fuori e quindi abbiamo dimostrato che al momento giusto la tempra non ci manca; stavolta, però, confido in situazioni meno apprensive, ma con i ragazzi abbiamo analizzato attentamente quelle che sono state le nostre pecche”. La ErmGroup vuole quindi evitare patemi e continuare la bella striscia positiva di questo inizio stagione; alle pedine importanti della compagine folignate (Bacca e Cittadino in primis), sabato scorso si è aggiunto anche Duminica, schiacciatore che a tratti è stato una spina nel fianco.

Quanto basta per ribadire che le distrazioni non saranno ammesse; per evitare allora imprevisti non graditi, San Giustino deve soltanto esprimersi secondo le proprie potenzialità, anche se lo stato di forma generale del collettivo ha ancora i suoi margini da sfruttare, aspettando sempre il recupero del libero Leonardo Di Renzo. Sul 6+1 di partenza, non dovrebbero esserci dubbi: diagonale composta da Alessio Sitti e Leonardo Puliti, al centro Mirko Miscione e Giulio Cesaroni, a lato Rinaldo Conti e Filippo Agostini e libero Lucio Piazzi. A dirigere l’incontro sono stati chiamati il primo arbitro Lorenzo Catena di Ancona e il secondo arbitro Vieri Santin del comitato di Pesaro e Urbino. Come sempre, gli sportivi potranno seguire la diretta della partita sulla pagina Facebook della Pallavolo San Giustino.

