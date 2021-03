“Cura, prendersi cura, economia della cura, un punto di vista femminista, storico ed economico”. Iniziativa delle Consigliere di Parità della Regione Umbria e delle Province di Perugia e Terni

Nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, le Consigliere di Parità Regione Umbria e Provincia di Perugia e Terni, Monica Paparelli, Giuliana Astarita e Maria Teresa Di Lernia, organizzano per il 10 marzo dalle ore 17 alle ore 19 un seminario online sul tema della cura che riguarda lavori indispensabili quali la riproduzione, il prendersi cura delle relazioni come del vivere l’ambiente, l’economia della cura che non è soltanto lavoro domestico non retribuito ma ripensare all’economia del welfare interverranno oltre le tre consigliere:



Letizia Paolozzi, giornalista, scrittrice, da anni impegnata sulle tematiche di genere;

Alberto Leiss, giornalista e scrittore, attivista associazione Maschile plurale;

Silvia Doria, sociologa, docente Università Roma Tre, studiosa di pratiche organizzative, economiche, lavoro.



Il meeting avverrà su piattaforma Zoom

id riunione: 95428368808

passacode 765800

diretta facebook pagina Consigliere di Parità Umbria

