Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo 11 nuovi positivi, negli ultimi sette giorni i casi sono stati 53”

Oggi il report della Asl indica 11 nuovi positivi a Sansepolcro. Negli ultimi sette giorni i casi totali sono stati 53, in aumento rispetto alla settimana scorsa (+13). Nelle sei settimane precedenti, infatti, abbiamo avuto 13, 11, 16, 37, 62 e 40 casi.

Da tre settimane siamo Zona Arancione decretata dal Ministero della Salute e lo saremo anche la prossima. Da domani tutte le scuole di Sansepolcro sono in didattica a distanza. Il dpcm entrato in vigore il 6 marzo prevede infatti che, in presenza di varianti o con incidenza superiore a 250, il Presidente della regione possa disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza. L’incidenza di oggi a Sansepolcro è 341.

A tutte le famiglie che hanno persone in quarantena raccomandiamo di isolarli il più possibile visto che potrebbero essere positivi e che altri membri del nucleo familiare possono continuare ad uscire.

Ricordo che la situazione è costantemente monitorata dal Comune assieme ad ASL Toscana sud est, Regione Toscana e Prefettura. Il tracciamento da parte del settore Prevenzione della ASL viene effettuato mettendo in quarantena i contatti stretti di sospetti contagi da variante, non più quelli avvenuti negli ultimi 2 giorni ma quelli avvenuti negli ultimi 14.

La situazione della RSA San Lorenzo sta gradualmente tornando alla normalità ed è stabile rispetto alla settimana scorsa.

Ricordiamo a tutti che quando si hanno anche dei MINIMI SINTOMI che ormai conosciamo tutti, dobbiamo isolarci, fermare la famiglia per capire l’entità della situazione. Solo con atteggiamenti responsabili possiamo, tutti insieme, uscire da questa pandemia.

Ecco quindi il resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, al Borgo i positivi totali sono 607 (in questa settimana + 53). Dei 607 casi totali, 467 sono guariti (+ 47 in questa settimana). Gli attualmente positivi sono 125. Di questi, 112 sono in isolamento domiciliare, 9 ricoverati in ospedale e 4 in strutture di cure intermedie. A loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. In questa settimana c’è stato il decesso di due nostri concittadini. Giungano alle famiglie le più sentite condoglianze. Dall’inizio della seconda fase sono deceduti 15 nostri concittadini.

Per quanto riguarda i nuovi positivi di oggi, nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) sono 267, di cui 147 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1462 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 1973. Oggi si registrano 16 guarigioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati