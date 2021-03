Pallavolo serie B/M: al Pala Ioan contro Pesaro per il recupero della 4^ giornata, la Job Italia cerca un successo

Non sarà la Dinamo Bellaria ma la Montesi Pesaro l’avversario di domenica prossima della Job Italia Città di Castello. I romagnoli, infatti, sono alle prese con dei casi di Covid e quindi hanno chiesto lo spostamento della gara, perciò la Federazione, dopo aver sentito le società, ha accordato il recupero della 4^ giornata di andata del minigirone F2 della serie B tra i tifernati e i marchigiani.

I piani non cambiano di molto per Marra e compagni che saranno alle prese con una squadra che ha giocato una partita sola, quella del 30 gennaio scorso a Foligno contro l’Italchimici persa per 3-0.

Quindi per i ragazzi di Marco Bartolini si tratta di andare un po’ alla cieca visto che di riferimenti dell’avversario ce ne sono ben pochi:”Dovremo adattarci alla Montesi che conosciamo poco – afferma l’allenatore biancorosso — e quindi ci proporrà delle difficoltà in campo. Ma quello che chiedo sempre ai miei giocatori e alla mia squadra di concentrarsi particolarmente sulla nostra metà campo per riportare in partita tutto quello che facciamo durante gli allenamenti. Quindi dovremo limitare al massimo il numero degli errori e lavorare su quelle che sono state le nostre certezze fino ad ora”.

Nei marchigiani ci sarà da tenere d’occhio il capitano e martello di posto 4 Schiaratura e l’opposto Uguccioni che sono i terminali offensivi più utilizzati dall’alzatore Mendoloni, completano il sestetto l’altro schiacciatore Cardinali, i centrali D’Urso e Caselli ed il libero Mei.

Intanto il giro di tamponi effettuato ieri sera dallo staff medico biancorosso ha dato esito negativo per cui tutti i ragazzi sono a disposizione dell’allenatore tifernate.

Così in campo (domenica 7 marzo, ore 17,30, Pala Ioan).

JOB ITALIA CITTA’DI CASTELLO: Mattei, Fuganti Pedoni, Cipriani, Valenti (Marra), Raffanti, Zangarelli, Cioffi (L). A disp.: Marra (Valenti), Cherubini, Briganti, Celestini, Pitocchi, Volpi, Cesari (L2). All. Bartolini.

MONTESI PESARO: Mendoloni, Uguccioni, Schiaratura, Cardinali, Caselli, D’Urso, Mei, (L1). A disp.: Arceci, Sabatini, Ciccarelli, Cristiano, Mancinelli, Giorgi. All. Fabbietti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati