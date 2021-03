Verso le elezioni a Sansepolcro: Laurenzi (Pd In Comune) “aperti alle primarie, sul candidato a Sindaco. Mai come ora serve un centro sinistra unito”

“Con la data delle elezioni amministrative, spostata di qualche mese, ci sarà più tempo per consolidare e costruire la coalizione di centro sinistra. Stiamo lavorando ad un progetto che unisca le varie anime della sinistra, mai come ora contano le competenze. Dovremo affrontare un periodo estremamente complesso, sia a livello sanitario che economico, serve gente preparata per superare le tante criticità che ci vedremo costretti a superare. Poniamo un’unica condizione, nessun veto, come partito per facilitare il dialogo siamo disponibili anche alle primarie, che potremmo fare verso la metà di giugno, anche se stiamo percependo, dai nostri alleati poco disponibilità nei confronti di questa opzione”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati