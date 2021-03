8 Marzo: la Provincia di Perugia rinnova l’appuntamento editoriale con “Infodonna”

Torna “Infodonna”, l’ormai irrinunciabile appuntamento che la Provincia di Perugia, attraverso l’Ufficio Pari opportunità, dedica all’8 Marzo, Giornata internazionale della Donna. Da lunedì quindi sarà possibile accedere online dal portale dell’Ente (www.provincia.perugia.it) all’edizione 2021 di questa pubblicazione realizzata con la collaborazione di donne e uomini desiderosi di non lasciar cadere nell’oblio una ricorrenza che, tanto più in tempo di Covid, riveste forti significati.



E’ proprio l’editoriale del Presidente Luciano Bacchetta a puntare l’indice sulle ripercussioni negative che la pandemia sta comportando alle donne in termini di perdita di posti di lavoro, di presa in carico della cura dei figli in difficoltà con la didattica da remoto e di violenza domestica acuita dalla forzata convivenza.

“Infodonna” però vuole guardare oltre l’emergenza sanitaria proponendo tematiche di stringente attualità, interviste, rubriche dedicate a donne di oggi e di ieri, consigli alla lettura, interventi di esperte e specialiste nelle varie branche della quotidianità.



Si rinnova inoltre per il secondo anno consecutivo “Provincial …mente” la rubrica dove alcuni dipendenti dell’ente si cimentano in opere artistiche-letterarie.

“Infodonna” 20121, per la dirigenza di Anna Maria Santocchia, è stato realizzato su progetto editoriale e coordinamento della responsabile dell’Ufficio Pari opportunità, Antonella Pasquino. La grafica e l’impaginazione sono a cura di Cinzia Cristofori dell’Ufficio Area Vasta in collaborazione con Maruska Bellini e il contributo di Marina Matteucci (Responsabile Ufficio sviluppo attività area vasta) e Roberto Tardioli (Ufficio attività area vasta).



Hanno collaborato con i loro articoli o scritti letterari la Consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Erika Borghesi, la consigliera di Parità della Provincia di Perugia e la supplente, avvocata Giuliana Astarita e professoressa Cristina Gatti, le avvocate Elena Bistocchi e Francesca Brutti, la psicologa Chiara Silvestri, Lorena Rosi Bonci, Maurizio Terzetti, Francesca Silvestri, Anna Maria Santocchia (Dirigente Servizio Affari istituzionali) le giornaliste Ilaria Cesaroni, Rosanna Mazzoni ed Elena Teatini (Redazione stampa), Stefania Angelucci e Daniela Goretti (Ufficio Pari opportunità), Claudio Casi (Ufficio sviluppo attività area vasta), Maria Rita Trinati (Responsabile Ufficio amministrativo e promozione servizi digitali) , Simone Mazzi (Ufficio pianificazione amministrativa) e Francesco Volpi (Ufficio entrate tributarie, controllo spese e adempimenti fiscali).

