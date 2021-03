Monte Santa Maria Tiberina: in leggero calo i contagi da covid 19

In leggero calo i positivi presso il Comune di Monte Santa Maria Tiberina questa settimana, da 24 a 17, e l’invito dell’amministrazione è quello di non abbassare la guardia.

In queste settimane sono stati a intensificati i controlli da parte dei carabinieri e della polizia locale sulle aree pubbliche, e sono stati sanzionati cittadini che non rispettavano il divieto di assembramento e l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto.

“Davanti ai numeri preoccupanti del contagio nella nostra Provincia, che non ha risparmiato nemmeno il nostro comune, non possono essere tollerati comportamenti contrari alle norme di sicurezza e non sarà esclusa l’adozione di misure ulteriormente restrittive se i numeri dovessero tornare a salire nel nostro comune”, ha dichiarato il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini.

