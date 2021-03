Le “ FARFALLE” volano da 10 anni. L’associazione Ama farfalle si costituì l’8 marzo del 2011

Le “ FARFALLE” volano da 10 anni.

Un traguardo ragguardevole quello che l’8 Marzo sarà raggiunto dal gruppo AMA FARFALLE , donne operate al seno, facenti parte delll’Associazione Altotevere Contro il Cancro.

Dieci anni orsono sotto gli auspici del progetto “ Umanizzazione in oncologia “ promosso dall’ASL1 in collaborazione con l’AACC di Città di Castello nacque il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto “FARFALLE”.

La scelta dell’ 8 Marzo non fu casuale ; volle sottolineare in forma concreta piuttosto che celebrativa, l’interesse rivolto all’universo femminile, ponendo l’attenzione su una delle patologie di maggior impatto psicologico e relazionale nella vita della donna : il tumore al seno.

Grazie al sostegno dell’AACC sono stati fatti incontri con donne operate e loro familiari, per cercare di sostenerle ne loro percorso; con medici e operatori per confronti sulle reciproche necessità; con istituzione e politici per chiedere di tutelare i diritti alla salute individuando la migliori cure possibili ; con esperti per informare le donne sulla prevenzione ; con professionisti che hanno educato e formato per poter meglio aiutare chi chiede aiuto.

L’appartenenza da diversi anni a Europa Donna Umbria, che accoglie quasi tutte le associazioni umbre e fa capo a Europa Donna Italia, movimento che nello specifico rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno, sta dando i frutti ; in ultimo la campagna per l’ottenimento dei test genomici gratuiti.

Dopo i grandi risultati legati alla realizzazione del progetto “ Dragon Boat” (barca a venti posti dedicata alla riabilitazione psicofisica delle farfalle ) recentemente è stato donato al Reparto di chirurgia ricostruttiva diretto dal Dott. Marino Cordellini una apparecchiatura elettromedicale di ultima generazione capace di ricostruire , a mezzo tatuaggio, il capezzolo della mammella.

Il Covid 19 ha spento molte luci , anche quelle più fragili dell’attività del volontariato, l’auspicio che questa felice ricorrenza riaccenda la luce della speranza e della vita per tutti e in particolare per le “FARFALLE”.

Buon 10° anniversario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati