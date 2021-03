Dominici e Galmacci (Lega Umbertide): “Gli interventi per l’acquedotto alle Petrelle si fanno sempre più vicini. E’ una vittoria della Lega”

“Si fanno sempre più vicini gli interventi che Umbra Acque metterà in campo per la frazione di Petrelle”. Ad affermarlo con soddisfazione i consiglieri comunali della Lega Giovanni Dominici e Vittorio Galmacci, che sulla questione presentarono un ordine del giorno in Consiglio comunale.

“Ciò dimostra – spiegano Dominici e Galmacci – come una Amministrazione sensibile alle esigenze del territorio guarda in primis ai bisogni della popolazione. Un netto cambio di rotta rispetto alle giunte che si sono susseguite nel corso del tempo.



E’ bene ricordare – aggiungono gli esponenti della Lega – che la nostra proposta, riguardante l’allaccio all’acquedotto delle Petrelle, presentata a settembre 2018, venne approvato con i soli voti della maggioranza, i voti contrari di Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle e l’astensione del Partito Democratico.

Nelle passate consiliature, quando il centrodestra era all’opposizione, presentò una proposta di allaccio alla rete idrica nella frazione di Petrelle, che venne respinta dall’allora maggioranza trainata dal Pd senza dare alcuna spiegazione nel merito.



Ci preme evidenziare tutto questo non per fare polemica – concludono i consiglieri Lega – ma per far capire come le cose da qualche anno a questa parte siano cambiate in meglio. Se le Petrelle saranno servite dall’acquedotto il merito sarà solo ed esclusivamente a questa maggioranza, che ha a cuore solo ed esclusivamente il bene della comunità. Ci sarebbe piaciuto accontentare tutte le istanze legittime dei cittadini, ma questo è un punto di partenza e non di arrivo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati