Arezzo: La Steels Motocross scalda i motori per la stagione 2021

La Steels Motocross scalda i motori per la nuova stagione. Il team motociclistico aretino ha ufficializzato i piloti che scenderanno in pista nei campionati regionali di motocross al via dalla prossima primavera, con una squadra composta prevalentemente da giovani di cui verrà seguita la crescita attraverso una costante assistenza tecnica e meccanica. L’anno di gare vedrà la Steels raddoppiare i propri sforzi e impegnarsi sul doppio fronte delle manifestazioni organizzate dalla federazione e dalla Uisp, presentandosi al via con alcune novità tra cui l’innesto del pilota italo-uruguaiano Cristian Jordao e l’avvio della sinergia con l’azienda Lattine Personalizzate.

