Verso le elezioni a Città di Castello: Carlo Reali (Il Mosaico) “al lavoro per costruire un area di centro. Confronto con tutti le forze politiche, dal PD nessuna chiamata”

“Sceglieremo chi appoggiare alle prossime amministrative in base alla persona, al programma. Nessuna preclusione di parte, non ci interessa l’appartenenza o l’area politica di provenienza, ma la serietà e la fattibilità del progetto. Sarò sincero, vedo molta confusione da parte delle forze politiche, sembra che al momento manchino idee da proporre alla cittadinanza. Ce stato un confronto con molti partiti, colloqui interessanti, da dal PD e i suoi dirigenti, non abbiamo ricevuto nessuna chiamata. Credo che per i Democratici tifernati, la nostra associazione, non sia un interlocutore valido in vista delle elezioni, ce ne faremo una ragione”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati