Nei giorni scorsi i Campionati Regionali di Nuoto Master: Città di Castello presente con 19 atleti

Presso le Piscine dello Stadio di Terni si sono svolti i consueti Campionati Regionali di Nuoto Master dove, circa 60 atleti in rappresentanza delle 6 compagini umbre, hanno dato vita ad una manifestazione piena di Speranza e altrettanto Agonismo nonostante le enormi difficoltà per allenarsi date dalla situazione pandemica.

Chi, come noi, ha potuto farlo lo ha fatto grazie al Presidente della Federazione Italiana Nuoto Barelli che, con un atto forse unico nel suo genere, ha dichiarato “Atleti di Interesse Nazionale” tutti i tesserati FIN equiparando, per dignità, noi “Master” agli “Elite” come Federica Pellegrini o Gregorio Paltrinieri. Questa coraggiosa presa di posizione Federale però sarebbe rimasta vana se non avesse incontrato, come nel nostro caso, pari coraggio in chi, a qualunque livello, ha l’onere e l’onore di gestire un impianto natatorio.

Viste le grandissime restrizioni, se non proprio chiusure, avvenute negli impianti in tutta Italia che hanno coinvolto addirittura un Polo Natatorio di blasone internazionale come le Piscine Comunali – Stadio del Nuoto – di Riccione, non possiamo esimerci dal ringraziare l’Assessore allo Sport Massimo Massetti, Il Presidente Polisport, Stefano Nardoni, il Responsabile degli impianti cittadini Marcello Stinchi e il Presidente di So.Ge.Pu Cristian Goracci.

L’attenzione e la vicinanza da tutti loro dimostrata al nostro sport ha fatto si che, una nostra rappresentanza di 19 atleti abbia potuto partecipare ai Campionati Regionali tornando, per un attimo, alla tanta agognata normalità. La fredda cronaca sportiva diche che eravamo i più numerosi e pertanto abbiamo vinto la manifestazione ma ovviamente, per una volta, non era questo l’obbiettivo. Mai come in questo caso l’importante era partecipare dimostrando che lo Sport, pur tra mille difficoltà, può non essere fermato e a Città di Castello non lo ha fatto. Siamo Campioni Regionali di “partecipazione”.

